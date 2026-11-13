Les femmes ont plus d’intelligence émotionnelle que les hommes (et c’est un problème), selon une vaste étude
par Mary M. Hausfeld, Assistant Professor in Management, University of Limerick
Jochen Menges, Director of the Center for Leadership in the Future of Work, University of Zurich
Les femmes obtiennent en moyenne de meilleurs scores d’intelligence émotionnelle que les hommes, selon une synthèse de près de trente ans de recherches. Un atout surtout tourné vers les autres, qui devient souvent un travail invisible.
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- jeudi 12 novembre 2026