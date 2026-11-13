La Sécurité sociale n’est pas qu’un système de redistribution. Elle montre qu’on peut produire de la valeur hors du capitalisme

par Assen Slim, Professeur d'économie à l'Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco) et à, ESSCA School of Management

Bernard Friot, Professeur émérite - UMR IDHE.S (Institutions et Dynamiques Historiques de l'Économie et de la Société), Université Paris Nanterre