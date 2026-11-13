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Observatoire des droits humains

La Sécurité sociale n’est pas qu’un système de redistribution. Elle montre qu’on peut produire de la valeur hors du capitalisme

par Assen Slim, Professeur d'économie à l'Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco) et à, ESSCA School of Management
Bernard Friot, Professeur émérite - UMR IDHE.S (Institutions et Dynamiques Historiques de l'Économie et de la Société), Université Paris Nanterre
Le régime général de la Sécurité sociale a institué une autre production de la valeur, fondée sur la cotisation, la qualification et la maîtrise collective du travail.La Conversation


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