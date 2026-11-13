Liban : les Casques bleus sur le départ, l’avenir du Sud en suspens

Malgré une nette diminution des hostilités depuis l’accord conclu en juin entre les États-Unis, le Liban et Israël, le sud du Liban reste une région instable, où les populations peinent à reconstruire leur vie. Une situation d’autant plus préoccupante que les Casques bleus de l’ONU, présents depuis près de 48 ans le long de la « Ligne bleue », qui sépare le Liban et Israël, s’apprêtent à quitter la région.



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