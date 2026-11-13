Gaza : l’ONU dénonce des blocages meurtriers face aux intempéries

Alors que les pluies torrentielles ont inondé des milliers d’abris de fortune dans la bande de Gaza, le chef des opérations humanitaires de l’ONU accuse les autorités israéliennes et leurs partenaires internationaux de retarder l’acheminement de matériel indispensable à l’approche de l’hiver. Il dénonce des souffrances « prévisibles et évitables ».



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