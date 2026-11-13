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Tunisie. Les autorités doivent enquêter en urgence sur la forte augmentation des décès de détenus en prison

par Amnesty International
Les autorités tunisiennes doivent immédiatement lancer des enquêtes impartiales et indépendantes sur l’augmentation alarmante du nombre de morts en détention durant les fortes vagues de chaleur de l’été, et s’attaquer aux conditions carcérales mettant la vie en danger à travers le pays, afin de garantir que cela ne se reproduise plus, a déclaré Amnesty International […] The post Tunisie. Les autorités doivent enquêter en urgence sur la forte augmentation des décès de détenus en prison appeared first on Amnesty International. ]]>


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