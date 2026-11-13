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COP31 : les États peinent à freiner les émissions de leurs propres centrales électriques

par Don Grant, Professor of Sociology, University of Colorado Boulder
Alors que la conférence des Nations unies sur le climat se tient en Turquie, une étude portant sur 134 pays montre que les centrales électriques détenues par les États réduisent leurs émissions moins vite que les autres.La Conversation


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