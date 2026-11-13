Un traité mondial est nécessaire pour combattre la menace des armes autonomes

par Human Rights Watch

Click to expand Image © 2022 Brian Stauffer pour Human Rights Watch (Genève, 12 novembre 2026) – Si les États ne parviennent pas à prendre une mesure décisive sur les armes autonomes la semaine prochaine lors de la Conférence d’examen de la Convention sur certaines armes classiques (CCAC), les populations civiles se retrouveront exposées dangereusement à des technologies militaires qui évoluent à toute vitesse, ont déclaré aujourd’hui Amnesty International, Human Rights Watch et Stop Killer Robots. La Convention sur certaines armes classiques est un traité international qui interdit…



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