Climat : un pays sur trois reste privé de système d’alerte face aux catastrophes

Alors que les phénomènes météorologiques extrêmes se multiplient, 70 % des pays disposent désormais de capacités d’alerte précoce, selon un rapport de l’ONU publié mercredi. Mais les populations les plus exposées restent les moins protégées. À la COP31, en Turquie, António Guterres a appelé à combler ces inégalités d’ici à la fin de 2027.



Lire l'article complet