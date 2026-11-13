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Indonésie : Les coupes budgétaires de l'aide américaine attisent la propagation du VIH

par Human Rights Watch
Click to expand Image Un activiste tenait une bougie lors d’une une veillée à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida à Jakarta, en Indonésie, le 1er décembre 2021. © 2021 Afriadi Hikmal/NurPhoto via AP Les coupes budgétaires de l'aide étrangère des États-Unis en 2025 ont brusquement mis fin à des programmes essentiels de prévention et de prise en charge du VIH de personnes LGBT en Indonésie, qui sont déjà victimes de discrimination et d'arrestations arbitraires.Le démantèlement de l’Agence américaine pour le développement international (USAID) a entraîné la suppression…


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© Human Rights Watch -
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