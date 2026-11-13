Ebola : en RDC, les violences et les déplacements entravent la lutte contre l’épidémie

Près de 11 000 personnes ont contracté Ebola et plus de 5 300 en sont mortes en République démocratique du Congo. Alors que les attaques contre les soignants et les déplacements de population compliquent la riposte, l’ONU alerte sur une épidémie dont la propagation reste difficile à enrayer. Au Kenya voisin, la guérison du dernier malade offre toutefois une lueur d’espoir.



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