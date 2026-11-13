Trinité-et-Tobago : la justice met fin à la criminalisation de l’homosexualité

Après près de dix ans de bataille judiciaire, la plus haute juridiction de Trinité-et-Tobago a déclaré inconstitutionnelles les lois réprimant les relations homosexuelles consenties. Une décision historique saluée mercredi par l’ONU, qui appelle les autres pays des Caraïbes à abandonner cet héritage de la colonisation britannique.



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