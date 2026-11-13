« C'est l’heure de vérité » : à la COP31, Guterres réclame un pacte pour la justice climatique

À l’ouverture du sommet des dirigeants mondiaux à la COP31, mercredi à Antalya, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a appelé à un nouveau pacte pour la justice climatique, fondé notamment sur la taxation des superprofits des compagnies pétrolières et gazières.



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