Soudan : après les drones « kamikazes », les frappes à longue portée sont désormais la norme

Les drones et la sécheresse « resserrent leur étau » sur le Soudan, alerte le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), qui dénonce une intensification sans précédent des attaques contre les infrastructures du pays. Certaines frappes sont menées par des drones capables de parcourir jusqu’à 1 500 kilomètres avant d’atteindre leurs cibles.



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