Afrique : l’OMS alerte sur les lacunes dans le recensement des décès et les données sanitaires

Des millions de décès pourraient ne pas être correctement enregistrés en Afrique, privant les autorités d’informations essentielles pour prévenir les crises sanitaires et mieux cibler les soins. Un nouveau rapport de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) met en lumière les importantes lacunes des systèmes d’information sanitaire sur le continent.



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