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Observatoire des droits humains

Quand la propagande mine l’autorité au bureau : les leçons de l’ingérence étrangère pour les gestionnaires

par Jean Poitras, Professeur titulaire en gestion de conflits, HEC Montréal
Comme l’ingérence russe, la propagande au bureau exploite les frustrations et renforce les divisions pour miner l’autorité. Il faut transformer les mécanismes d’influence, pas seulement la démentir.La Conversation


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