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Observatoire des droits humains

La BAD prône une nouvelle architecture du financement du développement en Afrique

par Chris Humphrey, Senior Research Associate Development and Public Finance, ODI Global
Les pays africains s'efforcent de mettre en place un nouveau modèle de croissance qui soit véritablement « piloté par les pays eux-mêmes ».La Conversation


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