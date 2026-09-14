Élections 2026 – Cyberviolence et violence conjugale: Québec solidaire protègera la sécurité des femmes

Montréal, le 13 septembre 2026 – Face à la montée du masculinisme, des violences en ligne et des féminicides, la porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal, s’engage à investir massivement pour mieux protéger les femmes.

Dans les 100 premiers jours de son mandat, un gouvernement de Québec solidaire créera ministère des Femmes et de l’Égalité des genres, afin de coordonner l’action gouvernementale en matière d’égalité et de lutte contre les violences faites aux femmes.

Un gouvernement de Québec solidaire mettra en place un service d’intervention de première ligne comparable à NetSafe en Nouvelle-Zélande pour prévenir et lutter contre les cyberviolences. Il bonifiera le soutien offert aux femmes victimes de violence conjugale et augmentera substantiellement les places disponibles en maisons d’hébergement pour que toutes les femmes qui quittent un conjoint violent puissent trouver une place pour assurer leur sécurité et celle de leurs enfants.

Québec solidaire propose quatre mesures concrètes pour mieux protéger les femmes:

-Créer un ministère des Femmes et de l’Égalité des genres doté de pouvoirs et de ressources lui permettant d’agir efficacement.

-Créer un service d’intervention de première ligne pour contrer les cyberviolences.

-Offrir 10 jours d’absence rémunérée aux personnes victimes de violence conjugale.

-Investir 600 M$ pour construire jusqu’à 1000 nouvelles places en maisons d’hébergement au cours d’un premier mandat, selon les besoins régionaux et en collaboration avec les organismes du terrain.

La lutte contre les violences conjugales faites aux femmes ne s’arrête pas aux réseaux sociaux. Québec solidaire veut aussi donner aux personnes victimes de violence conjugale davantage de moyens pour se mettre en sécurité et retrouver leur autonomie.

« Recevoir des insultes, des menaces ou une avalanche de haine simplement parce qu’on prend la parole, ce n’est pas normal. Ça ne devrait jamais être le prix à payer pour participer au débat public. Trop de personnes, surtout les femmes, finissent par se demander si ça vaut encore la peine de parler. Quand on fait taire les femmes, c’est toute notre démocratie qui recule. Avec un service de première ligne, les victimes auront enfin une porte à laquelle cogner et des moyens concrets pour que les cyberviolences cessent », a déclaré Ruba Ghazal, porte-parole de Québec solidaire.

« Quitter une situation de violence conjugale demande du courage, du temps et des moyens. Une femme ne devrait jamais avoir à choisir entre se mettre en sécurité et conserver son salaire. Avec dix jours d’absence rémunérée et davantage de places en maisons d’hébergement, on lui donne les outils concrets pour retrouver le contrôle sur sa vie», a déclaré Anne Latendresse, candidate de Québec solidaire dans Maurice-Richard.

« La violence envers les femmes change de forme, mais elle n’a pas disparu. Elle est dans les maisons, dans les milieux de travail et de plus en plus derrière nos écrans. C’est à nous, comme société, de nous donner les moyens de la combattre », a conclu Ruba Ghazal.