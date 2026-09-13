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À quoi sert la Banque de France ?

par Adriano do Vale, Maître de Conférences à l'Université de Poitiers et chercheur affilié au Laboratoire d’économie de Poitiers (LEP), Université de Poitiers
Créée le 18 janvier 1800 par Napoléon Bonaparte, la Banque de France a pour rôle la stabilité monétaire, macroéconomique, bancaire et financière.La Conversation


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