Élections 2026: Québec solidaire veut rendre le transport collectif gratuit pour les jeunes et les aînés

Montréal, le 12 septembre 2026 – Québec solidaire rendra le transport collectif gratuit pour les 25 ans et moins et les 65 ans et plus, tout en accordant un crédit d’impôt de 20% aux autres personnes qui utilisent le transport en commun. Cette mesure permettra de réduire la facture de milliers de Québécois et Québécoises tout en les encourageant à choisir davantage le transport collectif.

Concrètement, à Montréal, une famille avec deux adolescents qui utilisent régulièrement le transport en commun pourrait économiser jusqu’à 2100$ par année. Pour une personne de moins de 25 ans ou de 65 ans et plus, l’économie pourrait atteindre 792$ par année. Pour une personne de moins de 25 ans qui habite à Lévis et étudie à Québec, l’économie pourrait atteindre 1 038 $ par année.

La gratuité pour les jeunes et les aînés a déjà fait ses preuves à Montréal, à Sherbrooke et ailleurs dans le monde. En rendant le transport collectif plus abordable, un gouvernement de Québec solidaire veut encourager son utilisation et donner aux réseaux les moyens d’améliorer l’offre de service.

Pour éviter que ces réductions de tarifs se fassent au détriment du service, un gouvernement de Québec solidaire les compensera en augmentant le financement des sociétés de transport. En plus de payer les revenus perdus par ces diminutions de tarifs, Québec solidaire octroiera également de nouvelles sommes aux sociétés de transport pour qu’elles puissent maintenir et bonifier leurs services. Au total, 500 M$ supplémentaires par année seront transférés aux sociétés de transport.

En encourageant davantage de personnes à choisir le transport collectif plutôt que l’auto, un gouvernement de Québec solidaire veut également réduire la congestion et les émissions de gaz à effet de serre. Pour réussir ce virage, il faut rendre le transport en commun plus abordable et offrir aux sociétés de transport un financement stable et prévisible pour maintenir et bonifier leur service.

« Le transport collectif, c’est un service essentiel. C’est vrai pour tout le monde, mais encore plus pour les personnes âgées, les jeunes, les personnes à mobilité réduite. Si on veut encourager les gens à laisser leur auto à la maison, il faut leur offrir du transport en commun efficace et abordable. Avec nos mesures, on vient à la fois soulager le portefeuille des gens, réduire la congestion et donner aux sociétés de transport les moyens d’améliorer leurs services. Il est temps d’en faire une véritable priorité», a déclaré la porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal.

«Dans Sainte-Marie-Saint-Jacques, le transport en commun fait partie du quotidien. Pour beaucoup de jeunes, d’aînés et de familles, c’est essentiel pour aller travailler, étudier, faire ses courses ou simplement rester actifs dans le quartier. Et ici, on vit aussi avec énormément de congestion. En rendant le transport collectif plus accessible, on peut améliorer la qualité de vie de nos quartiers, réduire le trafic et faire économiser nos familles », a déclaré Roxane Milot, candidate de Québec solidaire dans Sainte-Marie-Saint-Jacques.