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Observatoire des droits humains

Le D-Day économique au Moyen-Orient : gagnants et perdants

par Kambiz Zare, Professor of International Business and Geostrategy, Kedge Business School
L’élargissement des sanctions américaines met à l’épreuve la résilience de l’Iran, mais aussi la volonté de ses partenaires commerciaux de résister à la puissance financière des États-Unis.La Conversation


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