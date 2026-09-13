« Pourquoi n’as-tu rien dit ? » : Ce que la recherche nous apprend sur le silence des victimes de violences sexuelles dans l’enfance
par Théo Mouhoud, Pédopsychiatre, Université Sorbonne Paris Nord; AP-HP
Thierry Baubet, Professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Université Sorbonne Paris Nord; AP-HP
Comprendre pourquoi les victimes de violences sexuelles pendant l'enfance restent silencieuses, et comment créer les conditions d'une parole possible est l'un des enjeux de santé publique les plus urgents en France.
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- dimanche 13 septembre 2026