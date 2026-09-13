« Pourquoi n’as-tu rien dit ? » : Ce que la recherche nous apprend sur le silence des victimes de violences sexuelles dans l’enfance

par Théo Mouhoud, Pédopsychiatre, Université Sorbonne Paris Nord; AP-HP

Thierry Baubet, Professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Université Sorbonne Paris Nord; AP-HP