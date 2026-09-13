La rentrée en Haïti : « Madame, est-ce que vous pouvez arrêter ce que les gangs nous font ? »

Alors que les enfants du monde entier reprennent le chemin de l’école, la rentrée scolaire en Haïti se déroule cette année encore sous le signe de l’insécurité, des déplacements et de la précarité. Mais dans un pays meurtri par la violence des gangs, l’école demeure aussi un espace d’espoir, où les enfants peuvent apprendre, retrouver leurs camarades et, malgré tout, commencer à imaginer leur avenir.



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