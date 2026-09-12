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Observatoire des droits humains

Crimes sous l’eau : les robots, une nouvelle compétence pour les enquêteurs subaquatiques

par Franck Guarnieri, Directeur du Centre de recherche sur les risques et les crises et chercheur au sein du Collège des Sciences Navales, Mines Paris - PSL
Gournay Tom, Doctorant Robotique Sous-Marine, Mines Paris - PSL
Samuel Olampi, Ingénieur recherche et développement en robotique sous-marine, Mines Paris - PSL
Les techniciens en investigations subaquatiques interviennent sur des scènes de crime sous-marines. Les engins téléopérés, ou ROV, ont une autonomie de cinq à dix fois supérieure à celle d’un plongeur.La Conversation


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