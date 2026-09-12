Crimes sous l’eau : les robots, une nouvelle compétence pour les enquêteurs subaquatiques

par Franck Guarnieri, Directeur du Centre de recherche sur les risques et les crises et chercheur au sein du Collège des Sciences Navales, Mines Paris - PSL

Gournay Tom, Doctorant Robotique Sous-Marine, Mines Paris - PSL

Samuel Olampi, Ingénieur recherche et développement en robotique sous-marine, Mines Paris - PSL