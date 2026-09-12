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Observatoire des droits humains

Apple vs Union européenne : quand le DMA fracture une tribu de 1,5 milliard de personnes

par Dominique Billon, Professeur de Marketing, Kedge Business School
Priver les utilisateurs européens d’iPhone de Siri AI, ce n’est pas leur retirer une fonctionnalité, c’est les déclasser au sein de leur tribu.La Conversation


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