Coopération, confiance en soi, curiosité… Ce que PISA nous apprend des compétences sociales et émotionnelles des élèves

par Marie Duru-Bellat, Professeure des universités émérite en sociologie, Centre de recherche sur les inégalités sociales (CRIS), Sciences Po

Sophie Morlaix, Professeure en Sciences de l'Éducation, Directrice de l'IREDU, Université Bourgogne Europe