Coopération, confiance en soi, curiosité… Ce que PISA nous apprend des compétences sociales et émotionnelles des élèves
par Marie Duru-Bellat, Professeure des universités émérite en sociologie, Centre de recherche sur les inégalités sociales (CRIS), Sciences Po
Sophie Morlaix, Professeure en Sciences de l'Éducation, Directrice de l'IREDU, Université Bourgogne Europe
Si les enquêtes PISA documentent les performances scolaires des élèves, elles incitent à s’intéresser, au-delà des simples résultats, au développement de compétences sociales et émotionnelles.
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- samedi 12 septembre 2026