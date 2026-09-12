Québec solidaire propose un plan ambitieux et réaliste pour le transport collectif dans la Capitale-Nationale

Québec, le 10 septembre 2026 – Fidèles à l’engagement de Québec solidaire de mener le plus grand chantier de réparation et de développement de notre histoire en matière d’infrastructures de transport collectif, les députés sortants de Jean-Lesage et Taschereau, Sol Zanetti et Etienne Grandmont, présentent aujourd’hui un plan ambitieux et réaliste pour régler durablement les problèmes de congestion dans la région de la Capitale-Nationale.

Alors que le coût du transport représente le deuxième poste budgétaire des familles québécoises, après le logement et devant l’alimentation, Québec solidaire veut réparer et bonifier l’offre de transports durables afin d’augmenter le pouvoir d’achat des Québécoises et des Québécois.

8 chantiers seront lancés par un gouvernement solidaire pour lutter concrètement contre la congestion routière dans la grande région de Québec et de Lévis :

-Compléter la phase 1 du tramway déjà prévue au PQI 2026-2036;

-Prévoir et enclencher la phase 2 du tramway vers D’Estimauville;

-Lancer rapidement l’appel d’offre pour de nouveaux traversiers entre Lévis et Québec;

-Ajouter deux lignes de SRB à Québec :

~Une première dans l’axe du boulevard Charest;

~Une deuxième vers le Nord-Ouest en reliant Vanier, Lebourgneuf et Neufchâtel;

-Un SRB du centre-ville de Lévis à l’ouest de Québec, en passant par le pont de Québec;

-Conversion de deux autoroutes en boulevards urbains avec intégration de transport collectif :

~Dufferin-Montmorency sur les rives de la baie de Beauport;

~Laurentien à l’entrée de la basse-ville;

-Ajout de voies réservées sur les autoroutes Félix-Leclerc, Henri-IV, Robert-Bourassa et Laurentienne;

-Abaissement du tablier du Pont de Québec pour permettre le passage des camions lourds et d’un éventuel transport en commun structurant.

Citations :

« La congestion routière est un irritant pour bien des gens de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, mais pour s’y attaquer, c’est l’offre de transport collectif qu’il faut augmenter, pas le nombre de voies sur les autoroutes! Négliger toutes nos infrastructures interrives ne peut pas être la stratégie du gouvernement du Québec pour justifier un nouveau lien autoroutier Seul Québec solidaire a le courage de prendre de front l’enjeu de la congestion avec des vraies solutions durables », a déclaré Etienne Grandmont, député sortant et candidat pour Québec solidaire dans Taschereau.

« À Québec solidaire, on est pour la liberté de choix, et ça, ça passe par une offre en mobilité plus intéressante, efficace et économique. Il faut comprendre que diversifier et développer l’offre de transport collectif, c’est à l’avantage de tout le monde, y compris les gens qui n’ont pas le choix de prendre leur auto le matin. Les transports en commun, c’est le plus gros morceau des changements qu’on a à faire au Québec non seulement pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais aussi pour réduire la congestion et le temps de déplacement des gens. Tout le monde gagne à avoir plus de transports collectifs », a déclaré Sol Zanetti, porte-parole de Québec solidaire et candidat dans Jean-Lesage.

« C’est simple : abaisser le tablier du pont de Québec, ça permet le camionnage, donc un deuxième lieu de transit pour les marchandises. Voilà la sécurité économique dont on a tant parlé. Abaisser le tablier du pont de Québec, ça détruit la raison d’être du 3e lien autoroutier de la CAQ, du PLQ et de PCQ, et ce, à une fraction du coût.», a déclaré Simon Beauchamp-Léveillé, candidat dans Lévis.