Élections 2026: Québec solidaire présente un cadre financier qui nous donne les moyens de nos ambitions

Montréal, le 11 septembre 2026 – La porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal, dévoilait aujourd’hui le cadre financier de Québec solidaire “Les moyens de nos ambitions”, en compagnie de son équipe économique : Alejandra Zaga Mendez, députée et candidate dans Verdun, de Gabriel Laurence-Brook, candidat dans Jacques-Cartier et de Stéphanie Poirier, candidate dans Arthabaska-L’Érable.

Faits saillants

-Une trajectoire claire de retour à l’équilibre budgétaire dès 2029-2030 sans austérité et sans sacrifier nos services publics.

-Le logement comme investissement prioritaire afin de régler la crise, avec 11,8 milliards de dollars en 4 ans.

-Une bonification de 200 $ par enfant de l’Allocation famille, financée en allant chercher davantage de revenus auprès de ceux qui ont les plus grandes capacités de payer.

-La création de nouveaux revenus à travers une taxe sur les grandes fortunes, pour ramener 5 milliards de dollars dans les caisses de l’État.

-La mise en place d’une “Provision Trump” de 2 milliards de dollars en 2 ans pour parer à l’instabilité économique créée par la guerre commerciale avec les États-Unis.

-Un engagement ferme pour la transition verte, avec des investissements de 23 milliards de dollars sur dix ans pour réparer et bonifier notre réseau de transport collectif.

« Ce qu’on vous présente cet après-midi, c’est la démonstration qu’on peut faire d’autres choix pour le Québec. On peut conjuguer efficacité et ambition pour mettre l’économie au service des Québécois et des Québécoises. On peut se donner les moyens de nos ambitions pour contrer l’austérité et freiner la désintégration de nos services publics. Dans le contexte économique actuel, il n’a jamais été aussi important d’avoir un État fort et des services publics de qualité pour répondre aux besoins des Québécoises et des Québécois. C’est nécessaire et c’est possible », a déclaré Ruba Ghazal, porte-parole de Québec solidaire.

« Nos investissements visent des cibles bien définies pour contrer la crise du coût de la vie, particulièrement celle du logement. Un gouvernement de Québec solidaire investira à la hauteur de la crise de l’abordabilité que nous traversons, soit 11,8 G$ en 4 ans. Avec ce montant, nous serons en mesure de construire et acheter 50 000 logements sociaux et communautaires pour s’attaquer sérieusement à la crise, afin que les gens puissent se loger dignement », a affirmé Alejandra Zaga Mendez, députée et candidate solidaire dans Verdun.

« Notre cadre financier fait un choix clair : plutôt que de couper dans les services publics et de faire payer encore la classe moyenne, nous demandons à ceux et celles qui possèdent de grandes fortunes de faire leur juste part. En imposant les grandes fortunes de plus de 25 millions de dollars, nous allons chercher 5 milliards de dollars par année pour financer les services à la population. Et nous démontrons qu’on peut être ambitieux tout en étant rigoureux : un gouvernement de Québec solidaire ramènera le Québec à l’équilibre budgétaire dès 2029-2030. », a déclaré Gabriel Laurence-Brook, candidat solidaire dans Jacques-Cartier.

Pour consulter le cadre financier