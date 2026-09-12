Mer Rouge, mer Noire, détroit d'Ormuz : des navires et des marins pris dans l'étau des conflits

Le secteur mondial du transport maritime fait face à un enchevêtrement de crises maritimes « véritablement sans précédent », les navires et les marins étant de plus en plus utilisés comme moyens de pression dans des conflits auxquels ils sont étrangers.



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