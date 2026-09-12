Droit au développement : les inégalités persistent

Quarante ans après la reconnaissance du droit au développement, des millions d’enfants grandissent encore dans une précarité qui leur laisse peu de perspectives. Pour certains, l’espoir d’une vie meilleure passe par le départ, parfois au péril de leur vie, à la recherche d’une école, d’un emploi ou simplement d’une existence digne.



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