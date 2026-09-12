Jeux de Dakar : six jeunes réfugiés au rendez-vous de l’histoire

Six jeunes réfugiés vont écrire une nouvelle page de l’histoire olympique à Dakar. Pour la première fois, une équipe olympique de jeunes réfugiés participera aux Jeux olympiques de la jeunesse, organisés du 31 octobre au 13 novembre au Sénégal, les premiers à se tenir sur le continent africain.



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