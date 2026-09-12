Vingt-cinq ans après le 11-Septembre, le terrorisme a changé de visage

Un quart de siècle après les attentats qui ont bouleversé l’ordre sécuritaire mondial, la menace terroriste n’a pas disparu : elle s’est fragmentée, numérisée et rajeunie. Vendredi, au Conseil de sécurité de l'ONU, des responsables de la lutte antiterroriste ont décrit un adversaire moins centralisé qu’Al-Qaïda en 2001, mais plus difficile à repérer et désormais armé de drones, d’actifs virtuels et d’IA.



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