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Le monde vient de connaître le mois d'août le plus chaud jamais enregistré

La planète vient de connaître son mois d’août le plus chaud jamais enregistré, selon les dernières données climatiques analysées par l’Organisation météorologique mondiale (OMM).


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