Climat : l’ONU met en garde l’Europe contre le coût économique de l’inaction

Faire du climat un champ de bataille politique revient à ignorer une réalité désormais comptable : le dérèglement climatique coûte cher. Devant le Parlement européen, jeudi, le chef de l’ONU pour le climat a décrit une Europe prise en étau entre les dégâts provoqués par les événements météorologiques extrêmes et sa dépendance persistante aux énergies fossiles.



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