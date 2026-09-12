Hong Kong. La condamnation des militant·e·s de Tiananmen constitue une « triple tragédie » et un affront à l’histoire

par Amnesty International

En réaction à la condamnation des militant·e·s ayant organisé des veillées en commémoration de Tiananmen à Hong Kong, Sarah Brooks, directrice régionale adjointe à Amnesty International, a déclaré : « Pendant la majeure partie des 30 années au cours desquelles les habitant·e·s de Hong Kong ont commémoré la répression de Tiananmen en organisant chaque année une veillée à […] The post Hong Kong. La condamnation des militant·e·s de Tiananmen constitue une « triple tragédie » et un affront à l’histoire appeared first on Amnesty International. ]]>



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