« Une attaque contre l’humanité » : 25 ans après, l’ONU se souvient du 11-Septembre

Un quart de siècle après les attentats du 11 septembre, le chef de l'ONU rend hommage aux près de 3 000 morts, aux survivants et aux secouristes. Mais cet anniversaire est aussi celui d’un autre bilan : celui de deux décennies de lutte antiterroriste et des graves atteintes aux droits humains commises en son nom.



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