Rendre les forêts des Landes moins vulnérables aux incendies : comment faire ?
par Jean-Christophe Domec, Professor of Sustainable Forest Management, Bordeaux Sciences Agro, Inrae
Christopher Carcaillet, Directeur d'Études, École pratique des hautes études (EPHE)
Richard Michalet, Professeur en écologie, Université de Bordeaux
Diversifier les espèces, la structure et l’âge des peuplements pourraient notamment rendre les forêts plus résilientes aux flammes, mais également aux pathogènes.
Lire l'article complet
© La Conversation
- vendredi 11 septembre 2026