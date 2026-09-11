Élections 2026: Québec solidaire investira 210 M$ par an pour protéger notre agriculture et celles et ceux qui la font vivre

Longueuil, le 10 septembre 2026 – De passage à l’Union des producteurs agricoles (UPA) pour présenter sa vision aux agriculteurs et aux agricultrices, la porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal, s’engage à bonifier le budget du MAPAQ de 210 M$ par année afin de renforcer la souveraineté alimentaire du Québec. Elle a également présenté les trois grands axes sur lesquels reposera l’action d’un gouvernement de Québec solidaire :

-Atteindre la cible de 75% d’achat local pour les institutions publiques : L’État doit s’engager à acheter localement pour les institutions (écoles, hôpitaux, services publics) et ainsi réduire la dépendance aux marchés volatiles. La création d’épiceries publiques, la distribution de lunchs dans les écoles et l’augmentation du nombre de marchés publics viendront également nourrir la demande interne, afin d’accroître la souveraineté alimentaire du Québec.

-Freiner la spéculation foncière et assurer la relève agricole : Il faut protéger nos terres agricoles de la spéculation tout en facilitant leur accès à la relève. Québec solidaire mettra en place un projet pilote de 100 M$ en capital patient, avec des prêts à taux fixe sur 40 ans pour faciliter l’achat de terres par la relève. Un gouvernement solidaire s’engage également à renforcer les règles contre la spéculation foncière en interdisant l’achat de terres agricoles par des fonds d’investissement privés.

-Renforcer la résilience de notre agriculture: Face aux événements climatiques extrêmes et aux défis croissants auxquels font face les producteurs et productrices, un gouvernement de Québec solidaire investira pour mieux les accompagner vers des formes d’agriculture plus durables. Un fonds d’urgence de 500 M$ servira notamment à aider les agriculteurs à faire face à des événements climatiques extrêmes.

L’agriculture québécoise est essentielle à notre économie, à la vitalité de nos régions et à notre capacité de nous nourrir ici. Québec solidaire veut utiliser les leviers de l’État de manière concrète pour offrir plus de prévisibilité aux producteurs et productrices, soutenir la relève et protéger nos terres agricoles.

« La souveraineté alimentaire, ce n’est pas juste un slogan, c’est une stratégie économique pour le Québec et surtout un projet de société. Quand la relève peine à accéder aux terres et que nos producteurs vivent trop d’incertitudes, c’est notre capacité à produire ici, à faire vivre nos régions et à gagner en autonomie alimentaire qui s’affaiblit. Ce n’est pas une fatalité. On peut bâtir une agriculture plus forte, plus résiliente et plus locale. Mon engagement est simple: les agriculteurs et agricultrices ne devraient pas avoir à affronter seuls les crises et l’incertitude. L’État doit être un partenaire et cela exige du courage politique, de l’investissement et de la conviction », a déclaré Ruba Ghazal, porte-parole de Québec solidaire.