Après un incendie, les bâtiments historiques peuvent encore être sauvés, à condition d’agir vite
par Rebecca Napolitano, Associate Professor of Architectural Engineering, Penn State
Giorgia Giardina, Associate Professor of Geo-Monitoring and Data Analytics, Delft University of Technology
Tiago Miguel Ferreira, Assistant Professor of Structural Mechanics and Structures, Universidade de Lisboa
Après un incendie, les bâtiments historiques en pierre ou en brique peuvent souvent être sauvés. Mais pour éviter leur démolition, il faut évaluer rapidement les dégâts et consolider les murs.
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- vendredi 11 septembre 2026