Incendies en Espagne : un siècle de transformations qui explique la situation actuelle
par Eduardo Rojas Briales, Profesor permanente laboral; ciencia e ingeniería forestal (selvicultura, repoblaciones, infraestructuras verdes, gobernanza, cooperación, recursos forestales globales, incendios). ETSIAMN, Universitat Politècnica de València
Face aux mégafeux, l’Espagne doit repenser sa stratégie de lutte contre les incendies de forêt. Le changement climatique impose de miser davantage sur la prévention et la gestion des espaces forestiers.
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- vendredi 11 septembre 2026