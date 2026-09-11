Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

La course aux corridors de transport renforce la concurrence au détriment de l’intégration en Afrique australe

par Thierry Vircoulon, Chercheur associé au Centre Afrique de l'Institut Français des Relations Internationales, membre du Groupe de Recherche sur l'Eugénisme et le Racisme, Université Paris Cité
Si le secteur minier est un enjeu stratégique international depuis le début du siècle, le secteur du transport est en train de le devenir. Pourtant, ces deux secteurs sont indissociables. Les compagnies minières ont besoin d’un système de transport fiable et efficace pour exporter leur production.

Construits pour certains dès l’époque coloniale, en même temps que les premières mines, les corridors de transport d’Afrique australe ont connu depuis la fin du XXe siècle, un développement…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Mer Rouge, mer Noire, détroit d'Ormuz : des navires et des marins pris dans l'étau des conflits
~ Yémen : des dizaines de milliers de personnes déplacées par les combats dans le sud-ouest
~ « Une attaque contre l’humanité » : 25 ans après, l’ONU se souvient du 11-Septembre
~ Derrière la victoire de l’AfD, le rejet des éoliennes ?
~ Rendre les forêts des Landes moins vulnérables aux incendies : comment faire ?
~ Après un incendie, les bâtiments historiques peuvent encore être sauvés, à condition d’agir vite
~ Incendies en Espagne : un siècle de transformations qui explique la situation actuelle
~ Dans l’est de l’Angola, la guerre a bouleversé des siècles de gestion du feu
~ L’intelligence artificielle en quête de récit
~ Qu’est-ce que le syndrome de mort subite chez l’adulte ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter