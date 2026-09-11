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Ukraine : « Aujourd’hui, le front est partout »

A l’approche d’un cinquième hiver de guerre, l’Ukraine voit ses infrastructures énergétiques et civiles frappées à un rythme soutenu. En visite à Kiev, le chef du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Alexander De Croo, avertit que la ligne de front s’est désormais étendue à l’ensemble du pays.


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© Nations Unies -
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