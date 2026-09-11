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Observatoire des droits humains

Liban/Israël : Le Hezbollah a utilisé des armes à sous-munitions

par Human Rights Watch
Click to expand Image Des habitants du village de Metula, dans le nord d’Israël, observaient la zone située au-delà de la frontière avec le Liban, le 5 mars 2026, au lendemain de tirs de roquettes menés contre Metula par le Hezbollah.   © 2026 Amir Levy/Getty Images (Beyrouth, 9 septembre 2026) – Le Hezbollah a tiré illégalement des armes à sous-munitions, largement interdites, contre un village du nord d’Israël le 4 mars et le 15 mars 2026, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. Ces attaques, qui n’ont fait aucune victime civile, ont été menées depuis le Liban lors d’une…


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© Human Rights Watch -
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