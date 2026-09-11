Liban. Si la nouvelle loi sur les médias comporte des avancées, elle fait perdurer de graves lacunes en matière de liberté d’expression

par Amnesty International

Après des années de mobilisation d’organisations de la société civile, de journalistes et de militant·e·s, le Liban a adopté une nouvelle loi sur les médias qui introduit d’importantes réformes fondées sur les droits humains, mais ne parvient pas à apporter tous les changements nécessaires pour garantir le respect, la protection et la réalisation du droit […] The post Liban. Si la nouvelle loi sur les médias comporte des avancées, elle fait perdurer de graves lacunes en matière de liberté d’expression appeared first on Amnesty International. ]]>



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