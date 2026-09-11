Nucléaire iranien : au Conseil de sécurité, la bataille des sanctions continue

Les sanctions de l’ONU contre l’Iran sont-elles à nouveau en vigueur ou ont-elles disparu avec l’accord nucléaire de 2015 ? Jeudi, le Conseil de sécurité s’est une fois de plus déchiré sur cette question. Derrière la querelle de procédure se joue une bataille plus profonde : les grandes puissances ne reconnaissent plus les mêmes règles du jeu pour encadrer le programme nucléaire iranien.



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