Soudan du Sud : le lourd tribut d’une paix toujours inachevée

Le coût humain de la violence au Soudan du Sud « continue de s’alourdir », a alerté jeudi une commission d'enquête de l’ONU, qui s’inquiète de la détérioration de la situation sécuritaire et politique à l’approche des élections prévues en décembre.



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