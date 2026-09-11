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Soudan du Sud : le lourd tribut d’une paix toujours inachevée

Le coût humain de la violence au Soudan du Sud « continue de s’alourdir », a alerté jeudi une commission d'enquête de l’ONU, qui s’inquiète de la détérioration de la situation sécuritaire et politique à l’approche des élections prévues en décembre.


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© Nations Unies -
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