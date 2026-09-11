Élections 2026: Québec solidaire veut qu’aucun enfant n’aille à l’école le ventre vide

Longueuil, le 10 septembre 2026 – Ruba Ghazal, a annoncé aujourd’hui qu’un gouvernement de Québec solidaire créera un programme d’alimentation universel dans les écoles. Ce programme permettra à tous les élèves du primaire et du secondaire d’avoir accès à des dîners sains, alors que selon le Club des petits déjeuners, un enfant sur trois arrive à l’école le ventre vide.

Faits saillants :

-Le programme d’alimentation scolaire permettra à la fois de favoriser la réussite scolaire des élèves tout en réduisant la charge mentale et les dépenses des parents.

-Ce programme universel d’alimentation scolaire sera volontaire, c’est-à-dire que les parents pourront se retirer du programme.

-Une contribution volontaire entre 0 et 7$ sera demandée et les repas offerts proposeront des aliments locaux, nutritifs et frais.

-L’implantation du programme se fera progressivement jusqu’en 2031, en commençant par les écoles primaires, puis secondaires.

-Le programme sera géré par les centres de services scolaires (CSS) en partenariat avec d’autres institutions publiques et organismes comme les CPE, les centres d’action bénévole ou autres organismes en sécurité alimentaire, qui ont déjà les infrastructures.

-Le programme coûtera 480 M$ par année.

« Réparer l’école publique, c’est rénover des écoles et embaucher plus de personnel, mais c’est aussi faire de l’école un milieu de vie où les jeunes peuvent avoir accès à tout ce dont ils ont besoin pour réussir. On parle de fournitures scolaires, de livres, de sorties culturelles, ainsi que d’avoir accès à un repas frais et de qualité à chaque midi. C’est aussi une façon très concrète d’alléger la charge mentale des parents, qui n’auront plus à penser chaque soir au lunch du lendemain. Avec un gouvernement de Québec solidaire, tous les élèves du public, qu’ils soient au primaire ou au secondaire, auront accès à des dîners nutritifs et locaux. Aucun enfant ne devrait passer la journée à l’école le ventre vide, c’est la moindre des choses.

Ce programme est aussi bénéfique aux agriculteurs et agricultrices avec qui je vais m’entretenir cet après-midi. En effet, ces milliers de lunchs distribués dans toutes les écoles du Québec seront l’occasion d’acheter des produits locaux pour nourrir nos enfants. C’est plus qu’une politique publique, c’est un projet de société. Ces repas sont un bon exemple des solutions que propose Québec solidaire : utiliser les leviers de l’État pour répondre aux besoins de la population tout en stimulant le développement de nos régions », a déclaré Ruba Ghazal, porte-parole de Québec solidaire.