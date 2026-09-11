Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Pluralisme et journalisme dans l’audiovisuel : la grande confusion

par Patrick Eveno, Professeur émérite en histoire des médias, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Après l’arrivée d’un chroniqueur de l’hebdomadaire d’extrême droite « Valeurs actuelles » sur France Inter, les salariés de Radio France se mettent en grève.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Nucléaire iranien : au Conseil de sécurité, la bataille des sanctions continue
~ Climat : un élève sur dix a vu sa scolarité perturbée en 2025
~ Soudan du Sud : le lourd tribut d’une paix toujours inachevée
~ Comment Céline Dion est devenue une icône
~ Élections législatives en Suède : un vote sur la normalisation de l’extrême droite ?
~ PISA 2025 : l’IA est-elle responsable de la baisse des résultats ?
~ Climat : Séparer adaptation et atténuation freine-t-il l’action ?
~ Des organoïdes cérébraux complexes pour mieux comprendre les cancers du cerveau
~ L’intelligence artificielle en quête de récit
~ Qu’est-ce que le syndrome de mort subite chez l’adulte ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter