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Climat : Séparer adaptation et atténuation freine-t-il l’action ?

par Guillaume Simonet-Umaña, enseignant chercheur en adaptation aux changements climatiques, Université de Pau et des pays de l’Adour (UPPA)
Depuis les années 1990, on distingue l’atténuation, qui s’attaque aux causes des changements climatiques, de l’adaptation, qui vise à en prévenir les conséquences. Est-ce contreproductif ?La Conversation


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