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Observatoire des droits humains

Des organoïdes cérébraux complexes pour mieux comprendre les cancers du cerveau

par Michele Bertacchi, Chercheur Inserm, Institut de Biologie Valrose, Université Côte d'Azur, Université Côte d’Azur
Michèle Studer, Directeur de Recherche de Classe Exceptionnelle (DRCE) Inserm, Université Côte d’Azur
Les organoïdes cérébraux sont des agrégats 3D de tissu neuronal. Ils permettent d’étudier le développement cérébral en particulier dans des cas pathologiques.La Conversation


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