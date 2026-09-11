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Qu’est-ce que le syndrome de mort subite chez l’adulte ?

par David C. Gaze, Senior Lecturer in Chemical Pathology, University of Westminster
Même sans problème apparent au cœur, un problème de son activité électrique peut survenir. Des tests génétiques pourraient déceler le risque du syndrome de mort subite chez l’adulte.La Conversation


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